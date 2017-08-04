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Найголовніше за день

П'ятниця, 4 серпня 2017, 21:47

Добірка найважливіших новин за 4 серпня на Українській правді.

Про трагедію на навчаннях. На одному з військових полігонів Київської області в результаті розриву артилерійського боєприпасу загинув військовослужбовець, ще п’ятеро отримали травми.

Про санкції проти РФ. ЄС розширив санкції проти Росії через постачання турбін Siemens до анексованого Криму, додавши три компанії та трьох росіян, серед яких заступник міністра енергетики РФ, до санкційного списку.

Про Саакашвілі. Голосування Комісії з питань громадянства при президенті України за припинення українського громадянства екс-глави Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі відбулося 26 липня, присутні на засіданні проголосували за рішення одноголосно.

Про голову УЗ. Генпрокурор Юрій Луценко просить прем'єр-міністра Володимира Гройсмана не продовжувати контракт із очільником "Укрзалізниці" Войцехом Балчуном.

Про Мартиненка. Екс-нардеп Микола Мартиненко програв справу у швейцарських судах щодо передачі інформації українському слідству про швейцарські рахунки, на які йому надходили імовірні хабарі.

Про Добкіна. Печерський райсуд Києва заарештував 2 автомобіля, 2 будинки, земельну ділянку і винний погреб нардепа з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

Про Балуха. Кримчанина Володимира Балуха в окупованому Криму засудили до 3 років 7 місяців колонії.

В своєму останньому слові перед судом Балух назвав причиною справи проти нього любов до свободи і України.

Про законопроекти. У Верховній Раді зареєстрували проект закону, який пропонує встановити кримінальну відповідальність і карати ув’язненням на строк до 3 років за незаконне проникнення на територію України.

Про "вертолітний майданчик Януковича". Апеляційний суд Києва за поданням ГПУ виніс рішення про накладення арешту та заборону користуватися, розпоряджатися та відчужувати земельні ділянки площею понад 2 га та розташованих на цих ділянках об'єктах нерухомості так званої " Вертолітної площадки Януковича", власником якого є ТОВ "Амадеус Ко".

Теми: МартиненкоДобкінСаакашвілі
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