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МЗС РФ назвало санкції ЄС за Siemens "необґрунтованими"

Субота, 5 серпня 2017, 02:10

Москва розглядає санкції проти Росії через постачання турбін Siemens в анексований Крим як недружній і необгрунтований крок.

Про це заявили в МЗС Росії.

"Розглядаємо цей крок, зроблений за ініціативою Берліна, як недружній і необгрунтований. Складається враження, що німецькі колеги взяли на озброєння практику розширювального тлумачення санкційних обмежень, яка прямо суперечить як міжнародному праву, так і принципам міжнародних відносин в цілому", - йдеться в заяві відомства.

При цьому в МЗС РФ пригрозили господарськими втратами для компанії Siemens та інших європейських компаній, що працюють в цій країні.

"Причини введення нової порції рестриктивних заходів щодо нашої країни вважаємо абсолютно надуманими і залишаємо за собою право на відповідні заходи", - сказано в заяві.

Як повідомлялося, ЄС додав до списку санкцій трьох російських громадян і три компанії, причетні до постачання газових турбін в анексований Крим.

Нагадаємо, Росія доставила на окупований півострів чотири турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.

Теми: санкціїРосіяЄС
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