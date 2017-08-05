Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністр юстиції США оголосив війну витокам секретної інформації

Субота, 5 серпня 2017, 02:55

Міністр юстиції США Джефф Сешнз заявляє, що витоки секретної інформації заважають владі гарантувати безпеку країни.

Про це пише Радіо Свобода.

За його словами, вже висунуті звинувачення проти чотирьох чиновників, а кількість розслідувань щодо цього потроєно. Імена підозрюваних він не назвав.

Сешнз наголосив, що ніяка влада не може ефективно працювати, якщо її лідери не матимуть можливості конфіденційно обговорювати чутливі проблеми.

Ця заява з’явилася після того, як у четвер The Washington Post опублікувала розшифровку телефонних розмов президента Дональда Трампа з лідерами Мексики і Австралії.

Директор Національної розвідки США Ден Коутс сказав журналістам, що витік секретних матеріалів відбувається і в структурах виконавчої влади, і в Конгресі, і що це ставить під загрозу національну безпеку.

Дональд Трамп неодноразово обурювався, що в ЗМІ постійно потрапляє закрита інформація щодо нього і його адміністрації.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
США
Пентагон про контрнаступ: Просування дається ціною величезних зусиль
У Пентагоні заявили про "не ідеальні" умови для передачі Україні F-16 зараз
Оборонний бюджет США: Палата представників відхилила низку негативних для України поправок
Останні новини
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
Усі новини...
Реклама: