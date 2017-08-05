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АТО: 38 обстрілів, троє українських військових отримали поранення

Субота, 5 серпня 2017, 07:44

Минулої доби після 18:00 противник збільшив кількість обстрілів позицій ЗСУ на Луганському і Донецькому напрямках. Внаслідок бойових дій троє українських військових отримали поранення. 

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом за минулу добу, 4 серпня, незаконні збройні формування 38 разів порушили перемир’я.

Так, Авдіївська промзона і далі залишається одним з основних епіцентрів протистояння. Там майже всю ніч з різних напрямків ворог вів вогонь по українських укріпленнях з мінометів, гранатометів і стрілецького озброєння. Як повідомляється, бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Також цієї ночі під ворожим вогнем опинились позиції української армії у селищах Зайцеве, Кам’янка та Луганське. А близько 23:00 на підступах до Невельського внаслідок обстрілу один український військовий отримав поранення. 

На Луганському напрямку найбільше стріляли в районі Новоолександрівки. Тут наприкінці доби бандити 5 разів відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО з різних видів зброї. Крім того, злочинці застосовували міномети калібру 82 міліметри неподалік Донця.

На Маріупольському напрямку під гранатометний вогонь противника потрапили позиції ЗСУ у Лебединському і Широкиному. Тут близько 23:00 в результаті ворожого обстрілу отримав осколкове поранення ще один український боєць. 

У штабі АТО зазначили, що за оперативною інформацією, у російсько-окупаційних підрозділах все частіше фіксуються випадки насильства. Так, нещодавно бойовик так званого полку морської піхоти, після доведення наказу свого командира про позбавлення його грошової премії, підірвав гранату у розташуванні підрозділу. Злочинець загинув сам і поранив трьох інших.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
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