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Пацієнту психлікарні, який взяв в заручники понад 70 осіб, оголосили підозру

Субота, 5 серпня 2017, 13:10

Пацієнту львівської обласної психіатричної лікарні, який взяв в заручники понад 70 осіб і поранив 15, оголошено підозру у замаху на вбивство.

Про це повідомили в головному управлінні Нацполіціі Львівської області.

Чоловіка утримують під вартою в одному з корпусів Львівської обласної психіатричної лікарні.

За фактом інциденту порушено кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".

Департамент охорони здоров'я призначив службове розслідування щодо цього інциденту.

Директор департаменту охорони здоров'я Львівської обладміністрації Ірина Микичак повідомила, що троє пацієнтів перебувають у важкому стані, за їхнє життя борються медики лікарні швидкої допомоги та 8-ї клінічної лікарні Львова.

Як відомо, 4 серпня у львівській психіатричній лікарні пацієнт захопив 76 заручників, погрожуючи вчинити над ними фізичну розправу. Правоохоронці локалізували зловмисника та звільнили людей – 10 отримали тілесні ушкодження, шестеро з них госпіталізовані, троє  у важкому стані.

"Інтерфакс-Україна"

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