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Прокуратура Криму: Вирок Балуху - дискримінація за національною ознакою

Субота, 5 серпня 2017, 14:44
Прокуратура Криму: Вирок Балуху - дискримінація за національною ознакою

Прокуратура АР Крим надасть правову оцінку діям усіх причетних до незаконного переслідування українського активіста Володимира Балуха та винесення йому вироку. 

Про це заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, повідомляє прокуратура АРК. 

"Прокуратурою Автономної Республіки Крим буде надано належну правову оцінку діям незаконно призначених "слідчих", "оперативних працівників", "прокурорів" та "суддів", які причетні до незаконного переслідування громадянина України Володимира Балуха та винесення вироку", - заявили у прокуратурі.

У відомстві підкреслили, що вирок Балуху є "актом не тільки незаконного притягнення до відповідальності за політичними мотивами, а й свідченням дискримінації за національною ознакою, порушенням невід’ємних базових прав людини та грубого нехтування нормами і принципами міжнародного гуманітарного права".

Як відомо, так званий суд у Криму засудив Володимира Балуха до трьох років і семи місяців позбавлення волі у колонії загального режиму, а також до штрафу у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Захист Балуха заявив, що справу проти українця сфабриковано і його вирок буде оскаржено у вищих інстанціях.

У грудні 2013 року Володимир Балух вивісив над своїм будинком в кримському селі прапор України. Відтоді почалося переслідування Балуха

За місцем проживання активіста та його матері представники незаконно утворених правоохоронних органів та співробітники ФСБ під різними надуманими приводами 4 рази проводили обшуки, а під час останнього "обшуку" Балуха  затримали через нібито знайдені на горищі його будинку боєприпаси.

Українська правда 

Теми: Кримправа людинипрокуратура
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