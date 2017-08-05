Порошенко політав на бойовому винищувачі

Президент України Петро Порошенко здійснив переліт на бойовому винищувачі Міг-29 на місці другого пілота з аеродрому у Василькові до військового аеродрому у с.Гавришівка Вінницької області.

Про це 5 серпня повідомили у прес-службі глави держави.

Президенту були продемонстровані показові прольоти військових літаків Повітряних Сил ЗСУ та виконання навчально-тренувальних вправ парашутистами, також глава держави оглянув зразки бойової техніки Повітряних Сил.

"Президент привітав особовий склад військових льотчиків з днем Повітряних Сил ЗСУ, вручив високі державні нагороди бойовим льотчикам,... вручив бойові прапори органам військового управління Військово-повітряних сил Збройних Сил України", - зазначено у повідомленні.

Українська правда