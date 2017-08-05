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СБУ зловила в зоні АТО розчарованого екс-бойовика

Субота, 5 серпня 2017, 17:02

У Донецькій області в районі проведення АТО співробітники СБУ затримали колишнього члена одного з незаконних збройних формувань так званої "ДНР".

Як повідомляє прес-центр СБУ, мешканець Слов’янська приєднався до бойовиків у квітні 2014 року.

"Там він став свідком мародерства і насилля бандитів стосовно місцевих мешканців. Розчарувавшись в ідеалах "руського міра", чоловік залишив незаконне збройне формування", - стверджують у спецслужбі.

Там підкреслили, що після цього колишній бойовик мав змогу скористатися програмою СБУ "На тебе чекають вдома" та бути звільненим від кримінальної відповідальності, проте він переховувався від правоохоронних органів, спочатку на території ОРДЛО, а згодом у рідному місті, де й був затриманий.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.

Теми: ДонбасДНРСБУ
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