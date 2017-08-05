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Лідер німецьких лібералів прояснив позицію щодо анексії Криму

Субота, 5 серпня 2017, 18:33
Лідер німецьких лібералів прояснив позицію щодо анексії Криму

Глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер прояснив свою позицію щодо покращення відносин з Росією та визнання анексії Криму.

Німецький політик розмістив на своїй сторінці у Facebook відеозвернення, у якому стверджує, що визнання анексії півострова є неприйнятним.

У відеозверненні політик стверджує, що впродовж років гостро критикує президента Росії Володимира Путіна. Через це його звинувачують у тому, що він піддає ризику спадок політики розрядки, який залишили інші представники партії Вільних демократів – Шеель та Геншер.

Водночас, щойно він пропонує рухатися у напрямку покращення відносин з Росією, його одразу називають Putinversteher - "людиною, яка розуміє Путіна".

Лінднер відзначив, що його партія підтримує принципи міжнародного права та бачить Німеччину частиною Заходу. Для Вільних демократів трансатлантичні відносини є пріоритетом, а партія чи не за кожної можливості надає підтримку східноєвропейським партнерам по НАТО.

 "Ми не приймаємо незаконну анексію Криму чи інші імперські жести, які надходять з Кремля. Але у відносинах потрібен рух, про це ми вже писали у своїй передвиборчій програмі. Нічого нового. Санкції мають бути посилені, якщо ми будемо бачити кроки назад … Але якщо ми бачитимемо прогрес, санкції мають бути послаблені. Крок за кроком, не як аванс, але поетапно це може бути можливим", - сказав Лінднер.

Лінднер розкритикував ЄС через поблажливість останнім часом щодо дотримання санкційного режиму. Але позитивним моментом назвав розширення санкцій через доставку турбін Siemens у Крим.

На його думку, наразі не можливо розв’язати питання Криму, але про анексію півострова потрібно постійно говорити і ніколи не приймати. Лінднер вважає, втім, що не варто прив’язувати інші питання до анексії Криму, оскільки інакше не вдасться досягнути прогресу у відносинах з Росією.

Нагадаємо, раніше у інтерв’ю виданням Funke Mediengruppe Лінднер заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати" і спочатку досягти прогресу за іншими пунктами відносин з Москвою. Також він не погоджувався, що  антиросійські санкції можуть бути зняті лише після повного виконання мінських домовленостей. 

За даними опитувань, Вільна демократична партія проходить у Бундестаг на вересневих виборах. Очікується, що Вільні демократи можуть сформувати альянс із Християнсько-демократичним союзом Ангели Меркель.  

Європейська правда

Теми: НімеччинаКрим
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