Дніпро: від вибуху гранати в багатоповерхівці загинула людина
Субота, 5 серпня 2017, 21:33
Внаслідок вибуху в багатоповерхівці в м. Дніпрі загинула 1 людина.
Як повідомляє прес-служба Нацполіції, повідомлення про пожежу в квартирі на 2-му поверсі 10-типоверхового будинку по вул. Тепличній надійшло в поліцію о сьомій годині вечора.
Під час огляду місця події в тамбурі правоохоронці виявили труп чоловіка, особа якого встановлюється.
Зараз на місці працюють співробітники вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група. За даним фактом матеріал зареєстрований в журнал єдиного обліку.
Пізніше в поліції Дніпропетровської області повідомили, що, за попередньою інформацією, причиною трагедії став вибух гранати Ф-1.
Загиблий - господар квартири, 1956 р. н. В момент вибуху в оселі перебувала дружина померлого, вона не постраждала.