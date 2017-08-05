Дніпро: від вибуху гранати в багатоповерхівці загинула людина

Внаслідок вибуху в багатоповерхівці в м. Дніпрі загинула 1 людина.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, повідомлення про пожежу в квартирі на 2-му поверсі 10-типоверхового будинку по вул. Тепличній надійшло в поліцію о сьомій годині вечора.

Під час огляду місця події в тамбурі правоохоронці виявили труп чоловіка, особа якого встановлюється.

фото поліції

Зараз на місці працюють співробітники вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група. За даним фактом матеріал зареєстрований в журнал єдиного обліку.

Пізніше в поліції Дніпропетровської області повідомили, що, за попередньою інформацією, причиною трагедії став вибух гранати Ф-1.

Загиблий - господар квартири, 1956 р. н. В момент вибуху в оселі перебувала дружина померлого, вона не постраждала.