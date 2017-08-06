В Азербайджані в гуртожитку стався вибух, є жертви
Неділя, 6 серпня 2017, 01:21
В азербайджанському місті Сумгаїте ввечері в суботу, 5 серпня, на території гуртожитку стався вибух.
Про це повідомляє місцеве видання Trend.
За попередньою інформацією, в результаті вибуху є загиблі і поранені. Після вибуху спалахнула пожежа.
Кореспондент видання з місця події повідомляє, що більше 10 осіб, включаючи одного сержанта поліції і одного співробітника МНС, були госпіталізовані через отруєння димом.
На даний момент займання вдалося погасити.
Представник МНС заявив, що про причини вибуху буде повідомлено після проведення необхідного розслідування.