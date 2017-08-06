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Трамп заявив, що санкції РБ ООН серйозно вплинуть на економіку КНДР

Неділя, 6 серпня 2017, 03:05

Санкції, введені Радою Безпеки ООН, нададуть серйозний вплив на економіку Північної Кореї.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Рада Безпеки ООН тільки що проголосувала 15-0 за санкції проти Північної Кореї. Китай і Росія проголосували за нас. Дуже великий фінансове вплив!", - написав він.

Трамп зазначив, що ця резолюція ООН є найбільшим пакетом санкцій, прийнятим проти КНДР.

"Резолюція Організації Об'єднаних Націй є найбільшим пакетом економічних санкцій, прийнятих проти Північної Кореї. Понад 1 мільярд доларів - вартість для КНДР", - заявив він.

Увечері 5 серпня Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла нові санкції відносно Північної Кореї.

Як повідомлялось, 29 липня Північна Корея повідомила про друге успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Відзначається, що вона може досягти материкової частини США.

Теми: СШАТрампПівнічна Корея
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