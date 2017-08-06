Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Навальний вважає, що є 50% вірогідність замаху на нього

Неділя, 6 серпня 2017, 04:44

Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає, що є 50-відсоткова ймовірність того, що на нього зроблять замах.

Про це він заявив в інтерв'ю CBS, яке вийде в ефір 7 серпня.

Видання зазначає, що вже кілька критиків президента РФ Володимира Путіна були вбиті. Серед них і Борис Нємцов.

При цьому Навальний, відповідаючи на питання журналіста про те, чи є ймовірність, що він сяде у в'язницю, заявив: "Путін особисто вирішує такі речі, і ніхто не розуміє, що у нього в голові".

Також Навальний заявив, що він відчуває провину за те, що його брат Олег сидить у в'язниці.

"100% він у в'язниці, тому що він мій брат. Це єдина причина", - сказав Навальний.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Росія
Росіяни арештували Гіркіна-Стрєлкова
Лукашенко полетить на переговори до Путіна у вихідні
У Макрона допускають, що Китай надає РФ підтримку у війні
Останні новини
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
Усі новини...
Реклама: