Ломаченко захистив титул чемпіона світу за версією WBO
Неділя, 6 серпня 2017, 09:32
Українець Василь Ломаченко втретє захистив титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі.
#LomachenkoMarriaga is trending worldwide... and it's OVER! @Vasyllomachenko earns another impressive win. pic.twitter.com/t2yqtfi6RQ— Top Rank Boxing (@trboxing) August 6, 2017
В Лос-Анджелесі він впевнено переміг в 10-у бою на профі-рингу колумбійського боксера Мігеля Марріагу, повідомляє Укрінформ.
Українець володів перевагою протягом всього поєдинку, який тривав лише сім раундів з дванадцяти. Він двічі посилав суперника у нокдаун. Після другого падіння команда Марріаги вирішила достроково припинити бій.