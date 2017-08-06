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США міркують щодо форм підтримки України для протидії РФ - радник Трампа

Неділя, 6 серпня 2017, 15:18

Радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер заявив, що США розглядають питання щодо форми підтримки України з метою протистояння російській агресії.

Про це Макмастер заявив в інтерв'ю телеканалу MSNBC, відповідаючи на запитання щодо можливого надання оборонного озброєння Україні, передає Європейська правда.

"Наразі ми розглядаємо питання, яку форму підтримки потребує Україна, яка б відповідала нашим інтересам. І кожен хотів би досягти того, щоб Росія не просунулася далі в дестабілізації чи наступальних діях", - сказав він.

"Росія створила небезпечну ситуацію. І ми з нашими союзниками збираємося робити все, щоб запобігти зростанню цього конфлікту", - додав він.

"Думаю, що кожен розуміє природу російського режиму. Природа російського режиму - це одна особа", - заявив Макмастер, відповідаючи на запитання, чи розуміє Трамп природу російського режиму.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що співробітники Держдепартаменту США і Пентагону розробили план поставки оборонного озброєння Україні для протистояння агресії РФ на сході країни.

Нагадаємо, за даними NBC News, рекомендація Пентагону надати Україні високотехнологічну протитанкову зброю задля допомоги у боротьбі з російською агресією передана до Білого дому.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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