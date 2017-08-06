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Спецпред США щодо України зустрінеться з Сурковим – Лавров

Неділя, 6 серпня 2017, 17:00
Спецпред США щодо України зустрінеться з Сурковим – Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що найближчим часом спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер прибуде з візитом до Москви.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на  ТАСС.

За словами Лаврова, інформацію про візит Волкера до РФ підтвердив держсекретар США Рекс Тіллерсон.

"Нагадали про те, що і президент США, і держсекретар обіцяли нам, що найближчим часом приїде спеціальний представник США щодо України Волкер. Рекс Тіллерсон підтвердив, що такий контакт з нашим представником Владиславом Сурковим запланований і відбудеться найближчим часом", - заявив Лавров за підсумками зустрічі в Манілі з Тіллерсоном.

"Це буде цікаво, тому що Волкер вже об'їхав чимало столиць, включно з Києвом, Парижем, Берлін, Лондоном, і нам буде цікаво, яке уявлення про нинішній стан справ склав американський спеціальний представник", - сказав Лавров.

Нагадаємо, у липні спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер відвідав Донбас. Волкер заявив, що в США розуміють, що конфлікт на Донбасі - не внутрішній, а є актом агресії РФ щодо України. 

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАДонбас
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