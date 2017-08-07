Хроніка 7 серпня. Вакарчук вирішив стати політиком, а Янукович порозумівся з Луценком

Найцікавіше: 2006. Прем'єр Янукович представив міністрів Луценка та Гриценка 2007. Фронтмен "Океану Ельзи" опинився у списку НУНС 2009. Мер Ужгорода обізвав Яценюка "знахабнілим єврейчиком"

2001, вівторок

"Я представляю Соціал-демократичну партію України (Об'єднану), і так вийшло, що в ній перебувають футболісти київського "Динамо"". Григорій Суркіс вважає природним, коли політика і спорт взаємопов'язані.

2002, середа

Надмірна кількість податкових пільг і заборгованість із відшкодування ПДВ стали основними причинами того, що Міжнародний валютний фонд вирішив не виділяти Україні транш e рамках Програми розширеного фінансування. На думку представників фонду, така ситуація підриває принцип верховенства закону в Україні і шкодить конкурентоздатності експорту.

2003, четвер

– Адвокат Ігоря Гончарова, якого звинувачували в організації "банди перевертнів", впевнений, що його підзахисного вбили.

Гончаров помер 1 серпня у лікарні, а вже 3 серпня його тіло було піддано кремації. Пізніше Інститут масової інформації отримав лист від Гончарова с поміткою "розкрити після моєї смерті". В ньому він запевняв, що знає людей, причетних до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

– З Борисполя відправили першу групу українських військовослужбовців для участі у міжнародній миротворчій операції в Іраку. Взагалі в Ірак планують відправити 1660 українських військових.

2004, субота

Сумськім студентам, які йдуть пішою ходою до Києва на знак протесту проти об'єднання їх вузів, надали рішення суду, яке забороняє їм йти по трасі. У самих Сумах також продовжуються акції протесту.

Раніше міліція затримала 16 учасників ходи. Суд заарештував їх на добу – нібито за непокору правоохоронцям.

2005, неділя

"Ну, принаймні, не б'ємося". Прем'єр Юлія Тимошенко описує стосунки із секретарем РНБО Петром Порошенком.

2006, понеділок

Прем'єр-міністр Віктор Янукович представив міністрів оборони та внутрішніх справ у своєму уряді.

Як розповів Янукович, напередодні між ним та міністром МВС Юрієм Луценком відбулася розмова, під час якої "вони знайшли розуміння".

А міністр оборони Анатолій Гриценко зізнався: "Коли я писав програму "10 кроків" для президента Віктора Ющенка, я не міг передбачити, що її виконуватиме головний опонент на виборах".

2007, вівторок

– Фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вирішив піти в політику. "Наша Україна – Народна самооборона" на міжпартійному з'їзді внесла його у прохідну частину списку.

"Роблю цей крок, щоб використати всі свої знання, досвід, енергію і зробити нашу з вами країну справді щасливою, і жодних інших мотивів у мене немає!" – запевнив Вакарчук.

За рік потому Вакарчук складе свій мандат. "Я не наймався блокувати трибуну і забирати картки", – пояснить він.

– А Вєрка Сердючка організувала в інтернеті перший віртуальний з'їзд Party. Учасники з'їзду ухвалили рішення "обрати Вєрку Сердючку нашим усім і присвоїти почесне довічне звання "зірка party"". І хоча на виборах така партія не зможе взяти участь, на віртуальному з'їзді все ж вирішили попрацювати над усім, що необхідно для проведення передвиборчої кампанії.

2008, четвер

– Прем'єр Юлія Тимошенко пропонує президенту Віктору Ющенку скасувати військовий парад на День незалежності. На думку прем'єра, кошти, заплановані на його підготовку, необхідно спрямувати на подолання наслідків стихії у Західній Україні.

У Секретаріаті президента назвали цю пропозицію черговою спекуляцією на проблемах країни.

– У Бердянську закрили тир, у якому замість мішеней використовувались портрети Ющенка, Тимошенко і Януковича. "У нас у місті через цей тир піднявся галас просто державного масштабу", – розповіли у місцевій міліції.

2009, п'ятниця

"Фронт змін" звинуватив ужгородського міського голову Сергія Ратушняка в тому, що він жорстоко побив дівчину-агітатора партії. Ратушняк відповів, що нікого не бив. А на додаток прокоментував роботу "Фронту змін": "Знахабнілий єврейчик Яценюк, що успішно для себе прислуговував злодюжкам при українській владі, на кримінальні кошти преться у президенти України".

2011, неділя

Влада вирішила за допомогою суду налякати активістів, які встановили намети під Печерським райсудом Києва через процес над Юлією Тимошенко. О 1 годині ночі Окружний адмінсуд Києва заборонив проведення мирних зібрань біля Печерського суду. У свою чергу, бютівці заявили, що в наметах біля суду проводять прийом громадян.

2012, вівторок

БЮТ продовжує лихоманити через те, що непрохідні або сумні місця у передвиборчому списку політсили не отримали депутати, які своєю активністю доводили вірність партії. Один з таких нардепів Олександр Бондар навіть оприлюднив політичну угоду між ним та Юлією Тимошенко, в якій лідер "Батьківщини" обіцяє за вірність партії внести його в прохідну частину списку БЮТ.

2013, середа

На заводі "Стирол" у Горлівці під час капітального ремонту стався викид газу аміаку. П'ять людей загинули, зо два десятки були госпіталізовані. Власник групи компаній Group DF Дмитро Фірташ заявив, що аварія, скоріш за все, сталася через зношеність металу. А віце-прем'єр Юрій Бойко запевнив, що екологія міста не постраждала.

2014, четвер

– Семеро військових загинули та 19 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. У Горлівці в результаті артобстрілу загинули п'ятеро місцевих жителів, у Донецьку – теж п'ятеро.

– Над Єнакієвим терористи збили український винищувач Міг-29. У прес-центрі АТО вважають, що літак збили з "Бука".

– Близько тисячі українських військових та прикордонників змогли вирватися з оточення біля кордону з Росією.

– Російський суд заарештував п'ятьох українських військовослужбовців, які опинилися на території Росії. Українських дипломатів до них не пускають.

Взагалі на території РФ утримуються 18 офіцерів ЗСУ та 28 офіцерів-прикордонників. Росіяни вибивають з них зізнання, що вони "цілеспрямовано обстрілювали українську територію", стверджують в РНБО.

– "У мене нема фактів, що він [Рінат Ахметов] підтримував сепаратистів. Але, з іншого боку, коли по всій Україні почали створюватися добровольчі батальйони МВС, то ми планували в Дніпропетровську створити один батальйон, а в Донецьку – два. Так от, у Донецьку не було створено жодного підрозділу. Я вважаю, що це був той лакмусовий папірець". Екс-глава АП Сергій Пашинський про те, хто винен у захопленні Донбасу.

– Росія заборонила транзитні рейси українських авіакомпаній через свій повітряний простір до Грузії, Азербайджану, Вірменії та Туреччини. Раніше українська сторона оштрафувала російські авіакомпанії за порушення правил використання повітряного простору України.

2015, п'ятниця

– Захист української льотчиці Надії Савченко виклав відеодокази, які підтверджують її алібі. Згідно матеріалів, Савченко не могла коригувати вогонь по загиблих російських журналістах, бо вже знаходилася у полоні.

– Двоє військових загинуло та сім отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Вперше за тривалий період бойовики використали заборонені мінськими угодами артилерійські установки "Град".

2016, неділя

– Троє військових загинуло та чотири отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Канал Sky News випустив сюжет, в якому журналісти зустрілися у Румунії з контрабандистами зброї. Ті запевнили, що можуть привести з України зброю та боєприпаси у будь-якої кількості.

– "Для цього треба Липецьку фабрику спалити". Віце-спікер Оксана Сироїд згадує кондитерську фабрику Петра Порошенка, відповідаючи на питання, чому парламент не визнає окупацію Донбасу Росією.

Рустем Халілов, для УП