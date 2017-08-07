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Польща не отримувала запит на екстрадицію Саакашвілі - депутат

Понеділок, 7 серпня 2017, 02:40

Жодна з державних установ Польщі не отримувала лист з приводу екстрадиції колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Про це польський депутат Малгожата Госевська повідомила на своїй сторінці в facebook, передає Грузія.Online.

Заяву депутата опубліковано в соцмережі грузинською мовою.

"Повідомляємо, що, незважаючи на інформацію, що поширилася в грузинських медіа, жодна з державних установ Польщі не отримувала лист про екстрадицію колишнього президента Грузії М.С.", - написала Госевська.

"Пан президент Саакашвілі перебуває в Польщі як друг Польщі і поляків, а влада і громадяни Республіки Польща ставляться до нього з тією повагою, якої заслуговує політик, який зіграв істотну роль у встановленні дружніх відносин між Польщею та Грузією", - додала вона.

Госевська зазначила, що президентство Міхеїла Саакашвілі заслужило високу оцінку в Польщі як за публічні - політичні - економічні реформи, так і долучення Грузії до сім'ї країн NATO і EU, а також за продовження того шляху, який в майбутньому повинен завершитися членством в євроатлантичних структурах.

"З урахуванням всього цього, думаю, що при будь-якій дії стосовно колишнього президента Грузії необхідно досконально проаналізувати ситуацію, щоб не були прийняті такі рішення, які не будуть схвалені в Польщі", - підкреслила Госевська.

4 серпня повідомлялося, що головна прокуратура Грузії звернулася до Польщі у зв'язку з візитом екс-президента Грузії в цю країну.

"Головна прокуратура звернулася до компетентних органів Польщі та розпочато всі передбачені законом процедури", - заявили в прокуратурі.

Як повідомлялося,  26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила факт позбавлення Саакашвілі громадянства.

Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

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"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліПольщаГрузія
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