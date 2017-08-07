Міненергетики не бачить причин підвищувати ціни на газ та електрику

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України не бачить підстав для підвищення цін на електроенергію і розробило схему, яка не передбачає підвищення цін на газ.

Про це повідомив глава Міненерговугілля Ігор Насалик в ефірі програми "Перша Шпальта" на телеканалі "UA: Перший", передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо ви говорите про подальше зростання електроенергії, то я не бачу в балансі, який ми будемо представляти НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг), мотивацій для того, щоб ціну на електроенергію збільшувати - ми бачимо мотивацію для її зменшення ще", - заявив Насалик.

Крім того, за словами міністра, підвищення цін на газ поки також не планується.

"Міністерство розробило схему, яка не передбачає підвищення ціни на газ", - сказав він.

Нагадаємо, що в проекті фінплану "Нафтогазу" пропонувалося збільшити вартість тисячі кубометрів газу без ПДВ на 931 гривню - до 5873 грн. Тобто з ПДВ вона повинна складати 7047 грн, або 7,047 грн за кубометр.

Однак Кабінет Міністрів України не погодив підвищення тарифів на газ, закладене в фінплані "Нафтогазу".