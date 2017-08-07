5-6 серпня українці Росії вшанували пам'ять розстріляних в урочищі Сандармох жертв сталінських репресій, серед яких було до 30% українців.

Про це повідомляє "Укрінформ".

5 серпня виповнилося 80 років після початку хвилі масових вбивств в СРСР. В карельскому урочищі Сандармох відбулося вшанування загиблих. Сюди прибули представники генконсульства України в Санкт-Петербурзі, на чолі з генеральним консулом Лесею Лозинською, а також генконсули Литви, Латвії, Естонії, Польщі. Присутні поклали вінки і запалили свічки пам’яті за загиблими українцями.

В заходах також взяли участь українці Карелії, представники українських організацій Росії, громадських організацій Москви. Біля хреста була прочитана молитва за упокій душ синів і дочок України, Кожен з них був згаданий поіменно (офіційно виявлені в списках українцями Карелії).

фото: Укрінформ

Нагадаємо, що вже 20 років українська громадськість Карелії вшановує пам'ять невинно убієнних жертв сталінських репресій.

На заходах вперше не було Юрія Дмитрієва, голови карельського "Меморіалу", він перебуває в РФ під надуманим кримінальним переслідуванням.

В урочищі Сандармох були розстріляні письменники Валер'ян Підмогильний, Микола Зеров, Григорій Епік, Микола Куліш, режисер Лесь Курбас, історик Сергій Грушевський (брат президента УНР Михайла Грушевського), політики, громадські і церковні діячі, вчені, військові.