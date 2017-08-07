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Після Brexit Євросоюз недоотримає від 10 до 12 млрд євро на рік

Понеділок, 7 серпня 2017, 06:15

Лондон в рамках процедури Brexit "мінімум до 2020 року" повинен буде перераховувати компенсаційні виплати Брюсселю для покриття своїх зобов'язань перед Євросоюзом.

Впевненість в цьому висловив єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер в інтерв'ю німецькій газеті Bild, пише DW.com.

Незважаючи на те, що офіційний вихід Великобританії зі складу ЄС запланований на 29 березня 2019 року, країні доведеться ще деякий час нести фінансовий тягар через низку довгострокових програм, брати участь в яких вона взяла на себе зобов'язання раніше.

Проте Євросоюз в будь-якому випадку після Brexit недоотримає від 10 до 12 млрд євро бюджетних коштів на рік. Покрити дефіцит планується за рахунок скорочення витрат і підвищення навантаження на інші країни - члени спільноти.

Гюнтер Еттінгер також висловив думку, що в подальшому Брюсселю доведеться відмовитися від практики фінансових послаблень для ряду держав ЄС.

Раніше повідомлялось, що Британія готова заплатити Євросоюзу 40 млрд євро за Brexit, якщо Брюссель погодиться обговорити торгову угоду в рамках угоди про майбутнє партнерство.

Теми: Велика БританіяЄвропа
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