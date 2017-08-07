Тіллерсон побачив "певну готовність" Росії говорити про Україну

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив після переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що Москва виявила "певну готовність" шукати шляхи просування в справах щодо України.

Про це він повідомив 7 серпня за лаштунками форуму країн Південно-Східної Азії в столиці Манілі, передає Радіо Свобода.

Також Тіллерсон сказав Лаврову, що втручання Москви в американські президентські вибори в 2016 році викликало "серйозну недовіру" між двома країнами та було "серйозним інцидентом".

Лавров раніше прокоментував перебіг переговорів із Тіллерсоном. Лавров заявив, що попри напруженість у двосторонніх відносинах та запровадження нових санкцій вважає: США готові продовжувати діалог з Росією щодо складних питань.

Як відомо, США вирішать, як відповісти на висилку дипломатів з Росії до 1 вересня.