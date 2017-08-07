Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тіллерсон побачив "певну готовність" Росії говорити про Україну

Понеділок, 7 серпня 2017, 08:16

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив після переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що Москва виявила "певну готовність" шукати шляхи просування в справах щодо України.

Про це він повідомив 7 серпня за лаштунками форуму країн Південно-Східної Азії в столиці Манілі, передає Радіо Свобода.

Також Тіллерсон сказав Лаврову, що втручання Москви в американські президентські вибори в 2016 році викликало "серйозну недовіру" між двома країнами та було "серйозним інцидентом".

Лавров раніше прокоментував перебіг переговорів із Тіллерсоном. Лавров заявив, що попри напруженість у двосторонніх відносинах та запровадження нових санкцій вважає: США готові продовжувати діалог з Росією щодо складних питань.

Як відомо, США вирішать, як відповісти на висилку дипломатів з Росії до 1 вересня.

Теми: РосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Росія
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
Росіяни готують "штурм" ЗАЕС під чужим прапором – розвідка 
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Останні новини
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
Усі новини...
Реклама: