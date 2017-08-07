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МЗС Польщі: Немає "української кризи". Є конфлікт, який почала РФ

Понеділок, 7 серпня 2017, 13:39

В Україні немає "української кризи", натомість триває російсько-український конфлікт, який розпочала Росія.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський в інтерв'ю російському виданню "Коммерсант", пише Європейська правда.

"Немає такого поняття "криза в Україні". Є російсько-український конфлікт, викликаний Росією", - сказав Ващиковський, відповідаючи на запитання журналістки про нібито "кризу в Україні".

За його словами, Польща прагне долучитися до розв’язання конфлікту, однак все залежить від готовності Росії і України реалізовувати мінські домовленості, а також від учасників "нормандського формату".

Ващиковський також виправив журналістку, яка у своєму запитанні посилалась на аргументи "прибічників ополченців".  

"Я повинен торкнутися використаного вами терміну "ополченці" - ще раз хочу підкреслити, що це сепаратисти, оскільки як по-іншому назвати людей, які виступають проти легітимної влади?", - наголосив глава польського МЗС.

На думку Ващиковського, ситуація на Донбасі зараз виглядає як заморожений конфлікт, але Польща воліє говорити швидше про "конфлікт низької інтенсивності".

"За даними СММ ОБСЄ, там щодня продовжують гинути люди, стрілянина поновлюється декілька разів на день", - зазначив глава польського МЗС. При цьому, за даними Польщі, головні обстріли здійснюють підтримувані Росією сепаратисти. 

Теми: Донбас
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