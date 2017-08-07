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Неподалік Кропивницького зафіксували незначне підвищення радіації

Понеділок, 7 серпня 2017, 13:52

Фахівці Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки зафіксували незначне підвищення радіаційного фону неподалік Кропивницького.

Про це повідомила прес-служба ДНТЦ ЯРБ.

"На території з радіоактивно-забрудненими матеріалами під Кропивницьким провели дослідження… Експерти виявили незначне підвищення радіаційного фону, з основним внеском радіонукліду техногенного походження цезію-137 (Cs-137)", - зазначається у повідомленні.  

Результати досліджень показали незначне перевищення потужності дози на території захоронення забруднених відходів, що складає від 0,1 до 0,3 мкЗв/год. У двох точках спостерігалось зростання потужності дози до 0,5-0,7 мкЗв/год.

У самому Кропивницькому фахівці жодних аномальних підвищень не зафіксували. Потужність дози у місті перебуває у межах 0,03-0,15 мкЗв/год, що є природнім фоном для цієї місцевості.

Як відомо, 13 липня 2017 року в районі глиняного кар’єру "Веселівське родовище" під Кропивницьким невідомі особи здійснювали несанкціоновані земельні роботи на території з радіоактивно-забрудненими матеріалами, що утворилися 1988 року після ліквідації аварії на території тресту "Кіровоградбуд".

Державна інспекція ядерного регулювання України класифікувала порушення цілісності захоронення як таку, що має всі ознаки радіаційної аварії.  

На думку експертів ДНТЦ ЯРБ, спираючись на проведені дослідження, місцевій владі Кропивницького слід якнайшвидше розробити й запровадити заходи для ізоляції території з радіоактивно-забрудненими матеріалами.

Українська правда

Теми: надзвичайна подіяекологія
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