Гройсман пообіцяв не піднімати пенсійний вік

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевняє українців, що уряд не збирається піднімати пенсійний вік.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Реформа буде проведена без підняття пенсійного віку. Вже від жовтня ми піднімемо пенсії для 9 млн пенсіонерів і скасуємо нечесний податок на пенсії для працюючих пенсіонерів. Надалі пенсії будуть перераховуватись автоматично", - написав він.

Прем'єр пообіцяв також ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду, аби забезпечити ресурс для подальшого зростання виплат пенсій.

Він нагадав, що за пенсійну реформу у першому читанні проголосувало 282 народних депутата, представники більшості депутатських груп і фракцій, а також частина незалежних депутатів.

Гройсман висловив впевненість, що відповідні зміни в законодавство пройдуть і друге читання без істотних змін.

"Уряд має декілька базових принципів, від яких не відійде за жодних обставин... Ці принципові позиції ми будемо відстоювати, і я сподіваюсь, вони залишаться незмінними", - наголосив він.

Як повідомлялося, Рада в першому читанні підтримала законопроект №6614, який входить до пакету пенсійної реформи. "За" проголосувало 282 народних депутати.

Законопроект передбачає підвищення пенсій з 1 жовтня 2017 року.

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Українська правда