У Сєвєродонецьку – антитерористичні заходи, жителів просять не виходити

У Сєвєродонецьку невдовзі проведуть антитерористичні заходи.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар поліції Луганської області Тетяна Погукай.

"Найближчим часом у місті Сєвєродонецьк Службою безпеки України будуть проводитися превентивні заходи з протидії терористичній та диверсійній загрозам", - йдеться у повідомленні.

"Поліція звертається до мешканців міста не панікувати та дотримуватися вимог особистої безпеки. Під час проведення заходів не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами і т.і", - написала вона.

Також вона попросила у випадку отримання інформації "про причетність невідомих осіб до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків", негайно повідомляти на адресу чергових служб.

Українська правда