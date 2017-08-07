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У Сєвєродонецьку – антитерористичні заходи, жителів просять не виходити

Понеділок, 7 серпня 2017, 14:32

У Сєвєродонецьку невдовзі проведуть антитерористичні заходи.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар поліції Луганської області Тетяна Погукай.

"Найближчим часом у місті Сєвєродонецьк Службою безпеки України будуть проводитися превентивні заходи з протидії терористичній та диверсійній загрозам", - йдеться у повідомленні.

"Поліція звертається до мешканців міста не панікувати та дотримуватися вимог особистої безпеки. Під час проведення заходів не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами і т.і", - написала вона.

Також вона попросила у випадку отримання інформації "про причетність невідомих осіб до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків", негайно повідомляти на адресу чергових служб.

Українська правда

Теми: ДонбасСБУ
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