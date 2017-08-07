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У Балаклії під час розмінування арсеналу сапер отримав травми

Понеділок, 7 серпня 2017, 14:52

У Балаклії Харківської області внаслідок вибуху снаряду травмовано військовослужбовця.

Інформацію про це УНІАН підтвердили у харківському Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.

За відомостями Міноборони, травми отримав військовослужбовець Збройних Сил України під час проведення розмінування арсеналу в Балаклії. Зараз вирішується питання, де саме буде проходити лікування поранений. Його життю нічого не загрожує.

При цьому за інформацією джерел УНІАН у правоохоронних органах Харківщини, вибух стався 7 серпня.

Поранення отримав солдат 1990 року народження.

На цей час відомо, що вибухом саперу обпекло руки, обличчя, грудну клітину.

Крім того, військовослужбовець зазнав травматичної ампутації правої стопи, відкритого перелому лівої гомілки та відкритого перелому лівої стопи.

Як відомо, вночі 23 березня в Балаклії Харківської області в результаті пожежі вибухнув військовий арсенал.

Через небезпеку були евакуйовані близько 20 тисяч осіб.

У результаті розривів снарядів загинула жінка, ще кілька осіб отримали поранення.

19 травня віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що територія, що постраждала в результаті пожежі з подальшою детонацією боєприпасів 23 березня в р. Балаклія Харківської області на 65-му арсеналі Збройних сил України, повністю розмінована і очищена.

"Українська правда" у Threads

Теми: арміяХарківська область
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