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Берлін запевняє у незмінності позиції щодо Криму та РФ

Понеділок, 7 серпня 2017, 16:23

В уряді Німеччини запевнили, що не змінили свою позицію щодо питання анексованого Росією Криму.

Про це повідомила речниця німецького уряду Ульріке Деммер, передає Європейська правда з посиланням на Bild.

За її словами, озвучена позиція лідера німецьких лібералів Крістіана Лінднера щодо Криму не відповідає позиції уряду Німеччини.

За словами Деммер, позиція федерального уряду Німеччини щодо Криму не змінилася, як і в цілому у ЄС, та є чіткою і зрозумілою.

Російська анексія українського Криму розглядається як порушення міжнародного права, що поставила під сумнів європейський порядок.

При цьому Деммер нагадала слова канцлерки Ангели Меркель, яка раніше заявляла, що анексія Криму не може бути визнана, і що державні кордони мають поважатися.

Нагадаємо, глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати" і спочатку досягти прогресу за іншими пунктами відносин з Москвою.

Згодом глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер прояснив свою позицію щодо покращення відносин з Росією та визнання анексії Криму. Німецький політик розмістив на своїй сторінці у Facebook відеозвернення, у якому стверджує, що визнання анексії півострова є неприйнятним.

Після цього прозвучала заява уповноваженого уряду Німеччини зі співробітництва з Росією Гернота Ерлера, який вважає, що спочаткупотрібно сконцентруватися на вирішенні кривавого конфлікту на сході України, а вже потім повернутися до питання анексованого Криму.

Теми: КримНімеччина
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