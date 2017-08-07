Внаслідок антициклону "Люцифер" у Європі загинули десять осіб

Антициклон "Люцифер" у Європі призвів до смерті щонайменше десяти людей, завдав великої шкоди врожаю та спричинив сотні лісових пожеж і сильних штормів.

Про це повідомляє The Times.

Відпочивальники, які приїхали на південь Європи на вихідних, зіткнулися з аномально спекотною погодою.

Антициклон з Африки, який італійці називають Люцифером, спричинив температуру вище 40 градусів від Іспанії до Балкан.

В Італії померли щонайменше троє осіб, багато людей потребували лікування через сонячний удар та виснаження.

Повідомляється, що минулого тижня двоє літніх померли у лісових пожежах в центральному районі Абруццо та поблизу Матера на півдні, а в суботу жінка померла, коли її машину було завалено лавиною з води та болота біля гірськолижного курорту Кортіна д'Ампеццо.

Дороги та залізнична лінія в італійській долині Пустерталь, недалеко від австрійського кордону, були заблоковані через бурі. У місті Брая, в Південному Тіролі, північній Італії, внаслідок негоди було затоплено пожежну станцію.

У неділю, 6 серпня, в Італії було зафіксовано близько 100 лісових пожеж.

Повідомляється, що у Румунії двоє людей померли від спеки, а в альпійському регіоні через негоду на двох мандрівників впали дерева, ще один чоловік загинув від блискавки.

Раніше повідомлялося, що на тлі рекордної спеки понад два десятки європейських міст попередили своїх жителів про загрозу для їхнього здоров’я.