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У Януковича вже хочуть допитати європейських лідерів

Понеділок, 7 серпня 2017, 17:14

Захист екс-президента Віктора Януковича наполягає на допиті екс-глави МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, керівника Департаменту континентальної Європи МЗС Франції Еріка Фурн’є та голови МЗС Польщі Радослава Сікорського.

Про відповідне клопотання, подане до ГПУ повідомляє прес-служба адвокатського об'єднання  "АВЕР ЛЕКС".

Захист аргументує свою позицію тим, що саме ці чиновники у лютому 2014 року гарантували врегулювання кризи в Україні і  разом з лідерами опозиції та Януковичем 21 лютого 2014 року підписали Угоду.

 "Необхідно їх допитати та з’ясувати, чи не діяли європейські гаранти Угоди у змові з лідерами опозиції під час здійснення державного перевороту в Україні у лютому 2014 року", - вважає адвокат Віталій Сердюк.

Він також зазначив, що 22 лютого 2014 року Янукович направляв їм листи з проханнями втрутитися "для відновлення конституційного порядку в Україні, забезпечення законності, миру, правопорядку та захисту громадян України від свавілля, насильства, відкритого терору та переслідувань за політичними ознаками".

"І умови Угоди, і листи Віктора Януковича про їхнє виконання – все це повністю проігноровано як опозицією, так європейськими лідерами, які гарантували цю Угоду. Отже, треба з’ясувати, чому так сталося і хто дійсно винен у тих катастрофічних подіях, які стали наслідком силового захоплення влади в України", - наголосив адвокат.

Раніше захист Януковича заявив, що колишній представник України в ООН Юрій Сергеєв має бути затриманий та притягнутий до кримінальної відповідальності "як співучасник державного перевороту в Україні у 2014 році".

Державне обвинувачення подало до суду клопотання про додаткове судове засідання у справі Януковича, оскільки необхідно провести допит постійного представника України в ООН (2007-2015 рік) Юрія Сергеєва.

Янукович відкликав своїх адвокатів із суду, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначив адвоката Віталія Мешечека для його захисту.

2 серпня захист Януковича подав до Генеральної прокуратури і Національне антикорупційне бюро заяви про притягнення трьох суддів Оболонського районного суду до кримінальної відповідальності за винесення завідомо неправосудних рішень.

Українська правда

Теми: Янукович
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