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На Миколаївщині спалахнула велика лісова пожежа

Понеділок, 7 серпня 2017, 17:27

Рятувальники борються з масштабною пожежею на території лісового урочища у Миколаївській області.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу на території Березнігуватського лісового господарства поблизу с. Новопавлівське в межах Снігурівського району надійшло до Служби порятунку 101 у понеділок об 11:24 від місцевої мешканки.

По прибуттю на місце пожежники встановили, що вогонь встиг розповсюдитися на значну площу та перекинувся на лісові насадження.

Станом на 15:35 пожежу локалізовано, приблизна площа горіння складає 15 га, з яких 3 га – верхової пожежі.

У гасінні вогню беруть участь 10 одиниць техніки та 26 осіб. Наразі роботи по ліквідації тривають.

 
 

Українська правда

Теми: надзвичайна подіяМиколаївська областьДСНС
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