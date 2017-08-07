На Миколаївщині спалахнула велика лісова пожежа

Рятувальники борються з масштабною пожежею на території лісового урочища у Миколаївській області.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу на території Березнігуватського лісового господарства поблизу с. Новопавлівське в межах Снігурівського району надійшло до Служби порятунку 101 у понеділок об 11:24 від місцевої мешканки.

По прибуттю на місце пожежники встановили, що вогонь встиг розповсюдитися на значну площу та перекинувся на лісові насадження.

Станом на 15:35 пожежу локалізовано, приблизна площа горіння складає 15 га, з яких 3 га – верхової пожежі.

У гасінні вогню беруть участь 10 одиниць техніки та 26 осіб. Наразі роботи по ліквідації тривають.

Українська правда