Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники запевняють, що не крали на будівництві "Стіни"

Понеділок, 7 серпня 2017, 17:56

У Держприкордонслужбі стверджують, що не причетні до розкрадань на будівництві проекту "Стіна" та обвинувачень від Генпрокуратури не отримували.

Про це заявив у понеділок помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян в ефірі телеканалу "112 Україна".

"На даний момент жодні підозри чи жодні обвинувачення відносно посадових осіб Держприкордонслужби не озвучувались... і їх не повинно бути", - сказав він.

Слободян уточнив, що у питанні розтрати коштів не йдеться про співробітників Держприкордонслужби безпосередньо.

"Прикордонники не виконують ніякої роботи, у нас є 11 генпідрядників, які займаються реалізацією цього проекту. У даному випадку йшлося про взаємовідносини генпідрядників з підрядниками і про їх фінансові проблеми", - зауважив помічник голови ДПСУ.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура виявила схему розтрати і присвоєння бюджетних коштів в ході будівництва проекту "Стіна" на кордоні з Росією. За даними слідства, понад 100 млн гривень привласнили чиновники прикордонної служби та приватні підприємці.

"Укрінформ"

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна службаГенпрокуратуракриміналкордонбудівництво
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Усі новини...
Прикордонна служба
На українсько-польському кордоні зросли черги
Львів'янин організував схему виїзду чоловіків за кордон: статус "пенсіонера" за 6 000 доларів
Зловживання в системі "Шлях": прикордонники не пропустили майже 6,5 тисячі осіб у 2023 році
Останні новини
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
Усі новини...
Реклама: