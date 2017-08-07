Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гендиректор "Укрспецекспорту" заробив за місяць понад мільйон гривень

Понеділок, 7 серпня 2017, 19:47

Гендиректор державної компанії "Укрспецекспорт" за місяць заробив понад мільйон гривень.

Відповідні зміни до майнового стану він вніс до сайту електронних декларацій.

Згідно з даними внесене ми у серпні, він отримав від ДК "Укрспецекспорт" 1099785 гривень.

Павло Букін
Павло Букін

Зміни до майнового стану Букін вносить щомісяця. Розмір різниться. Однак у травні він також отримав понад 1 мільйон гривень.

Загалом за 2017 рік, згідно зі змінами до майнового стану, від ДК Укрспецекспорт Букін отримав 3 мільони 795 тисяч 187 гривень.

Державна компанія "Укрспецекспорт" є уповноваженим державою посередником у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

Українська правда

Теми: декларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Усі новини...
декларації
Життя та напівсмерть електронного декларування в п'яти історіях
Євроінтеграція: Посол ЄС радить Україні поновити е-декларування
Обов’язкове декларування можуть повернути вже восени – Арахамія
Останні новини
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
Усі новини...
Реклама: