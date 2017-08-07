Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 7 серпня на Українській правді.

Про Насірова. Суд наклав арешт на все майно відстороненого голови фіскальної служби Романа Насірова, включаючи наявну в держреєстрі нерухомість.

Про Клюєва. Вищий адміністративний суд відмовився скасовувати рішення Верховної Ради про зняття недоторканності, надання згоди на затримання і арешт позафракційного депутата-втікача Сергія Клюєва.

Про Розенблата. Народний депутат Борислав Розенблатподарував своїй сестрі частину квартири, яка вже була арештована рішенням Солом'янським районним судом Києва.

Про Саакашвілі. Колишній одеський губернатор Міхеіл Саакашвілі заявив, що перетнув кордон Польщі, пред'явивши біометричний закордонний паспорт України.

Про АТО. Близько 13:00 від кулі ворожого снайпера загинув український військовий неподалік Мар'їнки Донецької області.

Про потонулих. Всього за тиждень на водоймах України загинули 99 людей. З початку року на водоймах країни вже загинуло 685 людей, з яких 70 дітей. При цьому врятовано 484 людини, у тому числі 106 дітей.

Про Донбас. У Росії скасували обмеження на час перебування для жителів контрольованих бойовиками територій України.

Про Крим. Кримський прокурор Анастасія Супряга просить у суду для одного з лідерів кримськотатарського національного руху АхтемаЧийгоза8 років позбавлення волі.

Про УЗ. Міністерство юстиції подасть апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, яким той визнав незаконною постанову уряду про виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування Міністерству інфраструктури.