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Суд оштрафував Львівський бронетанковий завод на 9,8 млн

Понеділок, 7 серпня 2017, 22:49

Господарський суд Києва ухвалив рішення стягнути з державного підприємства "Львівський бронетанковий завод" до Державного бюджету України 9,8 млн грн.

Таким чином суд задовольнив позов військової прокуратури Західного регіону, повідомляє сайт прокуратури.

У грудні 2015 року Міноборони і завод уклали договір щодо виготовлення і поставки оборонному відомству 10 тактичних бойових колісних машин "Дозор-Б" для використання у зоні АТО.

У зв’язку з перевищенням суми коштів, перерахованих Міністерством оборони України над фактичними витратами заводу на виготовлення та поставку продукції, виконавець (ДП "Львівський бронетанковий завод") повинен був повернути замовнику кошти, отримані раніше як попередню оплату за контрактом у сумі майже 6,5 млн грн.

Однак зазначені зобов’язання завод у добровільному порядку не виконав.

Військова прокуратура подала позов до суду, вимагаючи стягнути з заводу 6,5 млн грн, а також штрафні санкції у розмірі 3,3 млн грн за прострочення виготовлення та поставки військової техніки.

Суд погодився з доводами прокурора щодо наявності підстав для повернення цих сум та задовольнив позов у повному обсязі.

Як повідомлялося, 14 июля детективи НАБУ затримали 5 осіб, причетних до махінацій із закупівлями двигунів для танків ДП "Львівський бронетанковий завод", в тому числі директора заводу і його заступника.

За директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа внесли заставу у розмірі 2 млн грн, він вийшов на свободу.

Українська правда

Теми: судармія
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