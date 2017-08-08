ОБСЄ: За місяць на Луганщині поранено та вбито 7 мирних жителів

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала за останній місяць в Луганській області 7 поранених і вбитих серед мирного населення.

Про це під час брифінгу в понеділок, 7 серпня, повідомив заступник глави СММ ОБСЄ Александр Хуг.

"За останній місяць в Луганському регіоні зафіксовано 7 жертв (поранених та загиблих - УП) серед мирного населення", - заявив Хуг.

Він зазначив, що всього з 1 січня цього року спостерігачі ОБСЄ задокументували 341 жертву (поранені і загиблі) серед мирних жителів. За його словами, це на 37% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Українська правда