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Електропостачання в окупованому Криму відновлено

Вівторок, 8 серпня 2017, 01:24

Обмеження на енергопостачання в анексованих Криму і Севастополі через перевищення допустимого навантаження на високовольтних лініях зняті.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міненерго РФ.

"О 22:25 після проходження вечірнього максимуму навантажень включені всі споживачі, відключені за ГВО [графік тимчасового відключення], електропостачання споживачів в Республіці Крим та м.Севастополь відновлено в повному обсязі", - заявили заявили в російському міністерстві.

Раніше повідомлялося, що в Криму в результаті відключення електропостачання без світла залишилися понад 108 тисяч осіб. Також була відключена частина промислових підприємств.

6 серпня в Криму двічі вводилися графіки тимчасового відключення електропостачання.

Теми: Криманексія
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