Біля берегів Греції врятовані 128 мігрантів
Вівторок, 8 серпня 2017, 04:41
У понеділок, 7 серпня, берегова охорона Греції в ході двох операцій врятувала 128 мігрантів в Егейському морі.
Про це повідомляє Ekathimerini.
Спочатку грецька берегова охорона врятувала 54 біженців, які пливли в гумовому човні в східній частині Егейського моря.
Крім того, ще 74 мігранта, які також пливли в гумовому човні, були врятовані близько острова Хіос.
Минулого місяця Європейська комісія виділила Греції 200 мільйонів євро, щоб країна могла впоратися з припливом десятків тисяч мігрантів і біженців.