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Бойовики заселилися у залишені будинки під Маріуполем

Вівторок, 8 серпня 2017, 12:24

Бойовики ОРДО попри заперечення місцевих мешканців, заселилися у спорожнілі будинки в селі Саханка на окупованій території.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 6 липня, порилюдненому в понеділок ввечері.

"СММ спостерігала за ситуацією, в якій опинилися цивільні особи, що проживають поблизу лінії зіткнення. Жителі в підконтрольному "ДНР" с. Саханка (24 км на північний схід від Маріуполя) повідомили спостерігачам, що кілька членів "ДНР" заселилися в нежилі будинки у селі попри заперечення з боку сусідів", - сказано в повідомленні.

"Кілька жителів розповіли спостерігачам, що вони бачили танки і чули з боку села вогневу активність. Спостерігачі бачили приблизно 10 чоловіків у формі військового типу, двоє з яких були озброєні", - додали у місії.

Крім того, у звіті зазначається, що поки спостерігачі перебувала в селі, вони випадково почули, як члени "ДНР" говорили жителям не спілкуватися з командою Місії.

"Озброєні члени "ДНР" підійшли до спостерігачів і попросили показати посвідчення особи і план патрулювання*. На відмову спостерігачів зробити це члени "ДНР" сказали, що патрулю СММ не дозволять продовжити пересування. Через 10 хвилин члени "ДНР" сказали спостерігачам поїхати", - додали в місії.

Українська правда

Теми: Донбас
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