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Чубаров різко відреагував на ідею німецьких політиків "заморозити" Крим

Вівторок, 8 серпня 2017, 12:42

Глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров вважає неприпустимим відкладати на потім питання повернення Криму під контроль Києва.

Про це він заявив у вівторок на прес-конференції в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Крим - не просто територія, і Крим - це не просто люди, які там живуть. Крим - це батьківщина корінного народу України (кримських татар, караїмів і кримчаків - ред.). Якщо ми зараз залишимо, як ви говорите, на далеку перспективу (повернення Криму під суверенітет України - ред.), то Росія зробить усе, щоб знищити цей корінний народ", - сказав голова меджлісу і народний депутат України Рефат Чубаров.

Він зазначив, що Українська держава не може дозволити, щоб на її території знищували корінні народи.

"І тому Крим і територія неконтрольована нами у Східній Україні - Крим і Донбас – мають бути в одному ряду, і ми повинні одночасно розглядати ці питання", - вважає голова меджлісу кримсько-татарського народу.

Як повідомлялося, днями глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово заморозити і спочатку досягти прогресу за іншими пунктами відносин з Москвою.

Цю точку зору розділила кандидат у канцлери Німеччини від "лівих" Сара Вагенкнехт.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко розкритикувала такі поради.

Теми: КримЧубаровНімеччинаРосія
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