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У Міноборони розповіли, де минулої доби на Донбасі було найгарячіше

Вівторок, 8 серпня 2017, 13:50

Речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко розповів про ситуацію в зоні проведення АТО, що склалася протягом 7 серпня.

Про це він повідомив на брифінгу, передає Інформаційно-аналітичний центр РНБО.

За словами Лисенка, на луганському напрямку левова частка обстрілів з боку ворога прийшлася на район бахмутської траси. Так, у Кримському бойовики відкривали вогонь з мінометів двічі – близько 18-ї та 20-ї годин, випустивши сукупно 5 мін. Пізніше бандформування порушили перемир’я у сусідніх Трьохізбенці та Новотошківському. В обох випадках НЗФ також застосовували міномети нарівні з гранатометами та стрілецькою зброєю.

Ще по одній ворожій збройній провокації відбулося у Станиці Луганські, Новоолександрівці та Новозванівці. На цих рубежах окупант відкривав вогонь після заходу сонця з настанням темряви. Обстріли були нетривалими.

Загалом на Луганському напрямку сталося 8 ворожих обстрілів, половина яких – із застосуванням мінометів.

На донецькому напрямку окупанти провели 3 обстріли. Вранці протягом 20 хвилин вони відкривали вогонь з легкого озброєння у напрямку нашої позиції у Невельському. А ввечері, перед самим заходом сонця бойовики активізувалися в районі Авдіївки.

До самого кінця доби сили окупанта обстрілювали сили АТО у авдіївській промзоні та на позиції "Шахта Бутівка". При цьому широко застосовували гранатомети різних систем, кулемети, а також випустили понад 25 мінометних мін. Наші військові відкривали вогонь у відповідь.

На маріупольському напрямку бандформування порушили режим тиші 7 разів. При цьому обстріли відбулися у ключових районах напрямку: у Мар’їнському, поблизу Докучаєвська, а також на півдні напрямку. Так, у Мар’їнці ворожий снайпер обстріляв сили АТО після опівдня. У Новомихайлівці, що поблизу Докучаєвська, перед заходом сонця ворог провів 20-хвилинний обстріл тамтешніх українських позицій. При цьому випустив 3 міни та застосовував гранатомети.

Паралельно у сусідній Старогнатівці окупант обстріляв сили АТО з кулемета. На півдні напрямку місцями бойових дій минулої доби були Чермалик, Талаківка, Водяне та Широкине. На цих рубежах відбулося по одному обстрілу з боку противника. При чому важке озброєння, а саме міномет, бойовики застосували лише у Широкиному.

Речник МО зазначив, що 7 серпня під час обстрілу ворожим снайпером нашої позиції поблизу Мар’їнки загинув український військовий, ще 2 наших військових дістали поранення у Талаківці на маріупольському напрямку внаслідок ворожого обстрілу.

Як повідомлялося, за минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 18 разів відкривали вогонь, в тому числі зі зброї, забороненої мінськими домовленостями.

Близько 13:00 в понеділок від кулі ворожого снайпера загинув український військовий неподалік Мар'їнки Донецької області.

Українська правда

Теми: ДонбасАТО
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