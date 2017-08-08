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19-річного українця на батуті прибило до Криму з Херсонщини

Вівторок, 8 серпня 2017, 14:53

Російські прикордонники заявляють, що в Криму врятували громадянина України, який впродовж трьох діб перебував у відкритому морі на надувному батуті.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на прес-службу прикордонного управління Федеральної служби безпеки РФ в анексованому Криму.

Сигнал про виявлення людини в Каркінітській затоці (захід півострова) надійшов у прикордонслужбу в суботу, повідомлення про подію було поширене у вівторок.

Прикордонний сторожовий катер досягнув заданої точки, де виявив молодого чоловіка на надувному батуті.

"Після того, як його підняли на борт і надали першу медичну допомогу, з'ясувалося, що потерпілий – громадянин України Дорошенко Михайло Олександрович 1998 року народження. Чоловік перебував у стані середньої тяжкості і був вкрай виснажений", – повідомили в прикордонуправлінні.

Як розповів сам потерпілий – житель Херсонської області, він працював охоронцем у курортній зоні в районі села Лазурне. Дорошенко ліг ночувати на батуті біля узбережжя, а, прокинувшись вранці, виявив, що перебуває у відкритому морі.

Там він провів майже три доби в умовах сильної спеки, відсутності води та їжі.

Постраждалого доставили в Центральну лікарню селища Чорноморське, де йому поставили діагноз "тепловий удар, зневоднення організму".

Прикордонники забезпечили Дорошенка одягом та їжею, зазначили у прес-службі.

Теми: Кримнадзвичайна подія
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