Свідків у "справі Чийгоза" судитимуть в Україні

Прокуратура Криму направила до суду обвинувальні акти щодо двох екс-депутатів Верховної Ради АРК, які виступили свідками обвинувачення у "справі Ахтема Чийгоза".

Про це повідомляють "Крим.Реаліі" з посиланням на інформацію, отриману в прокуратурі АРК.

За даними правоохоронців, йдеться про двох колишніх депутатів Верховної Ради Криму Сергія Цекова й Ольгу Ковітіді. Вони звинувачуються в державній зраді.

"Ми бачимо чергове безпідставне обвинувачення й утиск за політичні погляди. Оскільки досудове розслідування триває, подробиці допиту свідків не підлягають розголошенню. Можу сказали тільки одне - громадянин України Ахтем Чийгоз брав участь у мирному мітингу на підтримку територіальної цілісності країни, не порушуючи національного законодавства", - сказав прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

Як повідомлялося, одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

1 серпня 2017 року завершилося судове слідство, а 7 серпня почалися дебати у справі Чийгоза, яку суд розглядає в рамках "справи 26 лютого".

Прокурор окупаційних властей Криму Анастасія Супряга попросила у суду для Чийгоза 8 років позбавлення волі.