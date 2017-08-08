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МЗС: Кремль окупував частину Грузії через відсутність жорсткої реакції світу

Вівторок, 8 серпня 2017, 18:01

Міністерство закордонних справ у коментарі щодо 9-ї річниці російської агресії в Грузії нагадало, що частина Грузії залишається під окупацією через відсутність своєчасної реакції світу.

Відповідний коментар розмістила прес-служба МЗС.

"Змушені констатувати, що саме через відсутність своєчасної жорсткої і консолідованої реакції світової спільноти на злочин Кремля в Грузії п’ята частина суверенної території цієї держави досі перебуває під окупацією, а Росія продовжує загарбницьку політику проти інших держав Європи", - йдеться у коментарі.

Також МЗС підтвердило свою повагу до суверенітету та територіальної цілісності Грузії і рішуче засудило вторгнення Росії на її територію.

"В Україні закликають міжнародне співтовариство нарешті усвідомити всю глибину загрози, яку несе глобальній безпеці агресивна політика Росії, та посилити спільні зусилля, спрямовані на відновлення територіальної цілісності та суверенітету держав, що стали жертвами російської агресії", - закликало відомство.

Як відомо, у 2008 році в цей день почалася гостра фаза війни між Росією та Грузією. Російські літаки почали атакувати грузинські позиції. Президент Грузії Михеіл Саакашвілі оголосив загальну мобілізацію. У Південну Осетію увійшли російські війська і танки.

Теми: Грузія
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