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"Опоблок", "Відродження" і "Воля народу" пропустили 80% голосувань у ВР

Вівторок, 8 серпня 2017, 18:58

Депутати "Відродження", "Волі народу" та "Опоблоку" пропустили 80% голосувань упродовж 6 сесії Верховної Ради.

Про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель, повідомляє прес-служба організації.

Так, за час роботи 6 сесії один депутат "Волі Народу" в середньому брав участь лише в 24% (478) голосувань, "Опоблоку" – 23% (470), "Відродження" – 21% (430).

Кошель розповів, що лідерами за участю в голосуваннях ВР є три парламентські політичні сили: крім фракцій коаліції (БПП та НФ), високі показники участі в голосуваннях в "Самопомочі".

"Так, упродовж 6 сесії ВРУ один депутат "Самопомочі" в середньому взяв участь у 68% голосувань (1371 із 2020 загалом), БПП – 63% (1263), НФ – 61% (1234). Тобто, депутат проголосував "за", "проти" чи "утримався"", - повідомляє КВУ.

Згідно із повідомленням, нижчі показники голосувань у ВО "Батьківщина" – 48% (977), РПЛ – 48% (962) та позафракційних депутатів – 34% (683).

Раніше КВУ назвав ТОП-10 прогульників Ради.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаУкраїна
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