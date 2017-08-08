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Корчак не знає імен службовців, за яких взялося НАБУ

Вівторок, 8 серпня 2017, 20:50

Керівник НАЗК Наталя Корчак заявляє, що не знає імен службових осіб її відомства, щодо яких проводить розслідування НАБУ.

Про це вона написала на Facebook у вівторок ввечері.

"Чимало дзвінків щодо останньої новини... Про те що НАБУ розслідує три кримінальних провадження щодо дій службових осіб НАЗК, дізналася з Української правди. Хто ці особи - не знаю", - заявила Корчак.

Як відомо, НАБУ розслідує три кримінальних провадження щодо дій службових осіб НАЗК.

Йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Українська правда



Теми: НАБУНАЗК
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