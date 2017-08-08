Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Князєв: Росія цьогоріч заслала до України 29 "злодіїв у законі"

Вівторок, 8 серпня 2017, 22:00

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що протягом останніх 7 місяців Росія до заслала до України 29 "злодіїв у законі".

Про це повідомила прес-служба МВС.

"Останнє затримання в міжнародному аеропорту "Бориспіль" ще раз підтвердило, що Росія засилає "злодіїв у законі". Після допиту затриманого в "Борисполі", а згодом видвореного з країни злодія у законі на прізвисько "Пецо", ми отримали чітку відповідь – їм дана команда дестабілізувати криміногенну ситуацію в нашій державі", - сказав він.

Водночас, як повідомляє прес-служба Нацполіції, протягом тижня - з 13 по 23 липня - 91 іноземця викрили у вчинені кримінальних правопорушень, 17-ом з них повідомлено про підозру.

Щодо 24 осіб застосовано запобіжні заходи, з яких тримання під вартою - 8, домашній арешт – 4.

Також доведена причетність іноземців до двох умисних убивств, одного тяжкого тілесного ушкодження, розбою та двох грабежів.

За всіма цими злочинами особам повідомлено про підозру.

Українська правда

Теми: МВСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
МВС
Очільник МВС про розслідування авіакатастрофи в Броварах: Я багато знаю, але...
Очільник МВС назвав офіційну кількість загиблих від руйнування Каховської ГЕС
Прозорі іспити на права водія: МВС розширює пілот ще на 4 області
Останні новини
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
Усі новини...
Реклама: