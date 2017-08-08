Князєв: Росія цьогоріч заслала до України 29 "злодіїв у законі"

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що протягом останніх 7 місяців Росія до заслала до України 29 "злодіїв у законі".

Про це повідомила прес-служба МВС.

"Останнє затримання в міжнародному аеропорту "Бориспіль" ще раз підтвердило, що Росія засилає "злодіїв у законі". Після допиту затриманого в "Борисполі", а згодом видвореного з країни злодія у законі на прізвисько "Пецо", ми отримали чітку відповідь – їм дана команда дестабілізувати криміногенну ситуацію в нашій державі", - сказав він.

Водночас, як повідомляє прес-служба Нацполіції, протягом тижня - з 13 по 23 липня - 91 іноземця викрили у вчинені кримінальних правопорушень, 17-ом з них повідомлено про підозру.

Щодо 24 осіб застосовано запобіжні заходи, з яких тримання під вартою - 8, домашній арешт – 4.

Також доведена причетність іноземців до двох умисних убивств, одного тяжкого тілесного ушкодження, розбою та двох грабежів.

За всіма цими злочинами особам повідомлено про підозру.

Українська правда