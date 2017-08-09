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Маккейн застеріг Трампа від погроз, якщо він не готовий діяти

Середа, 9 серпня 2017, 05:11

Сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що президент США Дональд Трамп повинен діяти обережно, виступаючи з погрозами на адресу Північної Кореї, якщо він не готовий діяти.

Про це він заявив в інтерв'ю американській радіостанції KTAR.

"Я не згоден з коментарями президента, оскільки ви повинні бути впевнені, що зможете зробити те, що, як ви говорите, збираєтеся зробити", - сказав сенатор.

Маккейн сказав, що волів би, щоб Трамп діяв за прикладом колишнього президента США Теодора Рузвельта - "говорити м'яко, але мати велику палицю".

"Видатні лідери, яких я бачив, не погрожували, поки не були готові діяти, і я не впевнений, що президент Трамп готовий діяти", - сказав Маккейн.

За його словами, не зрозуміло чи була загроза Трампа серйозною, а не просто показухою.

Незважаючи на погрози Північної Кореї, Маккейн не думає, що лідер Кім Чен Ун дійсно готовий до війни.

Проте, сенатор вважає, що новини про те, що КНДР розробила компактну ядерну боєголовку, треба сприймати серйозно.

На його думку Китай повинен змусити Північну Корею відступити, погрожуючи економічними санкціями.

"Вони можуть згорнути північнокорейську економіку за тиждень", - сказав він, додавши, що якщо Китай не захоче діяти, США повинні запровадити торговельні санкції, щоб змусити його.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп пообіцяв, що подальші ядерні загрози США "зустрінуть вогнем, гнівом і відвертою силою, яких цей світ ще раніше не бачив".

Через кілька годин після цього державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA опублікувало заяву представника Корейської народної армії з загрозою завдати ракетного удару по території США.

Теми: СШАПівнічна КореяТрамп
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