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В Криму завершується судилище над Чийгозом, адвокат вимагає виправдання

Середа, 9 серпня 2017, 06:25

У підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму адвокат Микола Полозов попросив суддю винести виправдувальне рішення у справі одного з лідерів Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза.

Про це Полозов повідомив у facebook.

Адвокат заявив, що сторона звинувачення базується лише на свідченнях трьох засекречених свідків і свідченнях Ейваза Умерова, відомого своєю ненавистю до Меджлісу і особисто до Ахтема Чийгоза. Свідчення більше 200 осіб і речові докази - а це понад 1000 фотографій і понад 350 відеофайлів - повністю спростовують пред'явлене обвинувачення.

За його словами, за підсумками року судового процесу стало очевидно, що вина за події 26 лютого 2014 року, які призвели до загибелі двох людей, лежить на членах парамілітарного формування "народне ополчення" і його керівників - Аксьонові та Шереметі, а також ще одного учасника "кримської весни "- Константинові, які свідомо розпалювали міжнаціональну ворожнечу до кримських татар, з метою отримання політичних преференцій від російської влади.

"Ця справа - криве дзеркало, в якому патріот своєї Батьківщини на лаві підсудних, а чиновники, які зрадили присязі, відкрито глумляться над стражданням цілого народу", - написав Полозов.

9 серпня захист продовжить виступ в дебатах. Також відбудеться виступ Ахтема Чийгоза із заключною промовою.

Напередодні, підбиваючи підсумки засідання суду 7 серпня, Полозов висловив припущення, що Чийгоза посадять на 6-7 років. На думку адвоката, після винесення вироку російська влада "використовуватимуть цей факт у політичних торгах". Прокурор встигла попросити суд покарати Чийгоза 8 роками колонії.

Ахтема Чийгоза було затримано в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство".

Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо - щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Теми: кримські татариКриманексіяправа людини
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