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Доба в АТО: 28 обстрілів, троє бійців ЗСУ загинули

Середа, 9 серпня 2017, 07:29

Загалом за минулу добу бойовики 28 разів порушили перемир’я. 3 українських військових загинули, ще 8 отримали поранення, один – бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці минулої доби, 8 серпня, у районі проведення АТО відзначається чергова ескалація протистояння. Після 18:00 російсько-окупаційні угруповання активізували обстріли позицій ЗСУ із використанням забороненого озброєння. 

На Приморському напрямку близько 18:00 внаслідок мінометного обстрілу українських укріплень поблизу Широкиного отримав поранення один український військовий. В результаті ворожої провокації із застосуванням гранатометів і стрілецької зброї поблизу Водяного один український захисник загинув. Також наприкінці доби під мінометний вогонь бойовиків потрапили позиції ЗСУ у районі Талаківки та Красногорівки. У Чермалику злочинці двічі били по українських захисниках з озброєння БМП. 

На Луганському напрямку неподалік Новотошківського, бойовики застосовували міномет калібру 120 мм. Українські укріплення в районі Золотого, Троїцького та Новозванівки обстрілювали із озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В результаті одного з таких обстрілів під Новоолександрівкою ще один український боєць отримав поранення. 

На Донецькому напрямку напружена ситуація і далі зберігається на околицях Авдіївки та на шахті Бутівка. Тут увечері бандити активно застосовували міномети різних калібрів, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

"Практично на кожен обстріл з боку незаконних збройних формувань наші бійці відкривали щільний вогонь на ураження. Наразі втрати ворога уточнюються", - повідомили в штабі АТО. 

Як повідомлялось, неподалік Мар’їнки двоє українських військових загинули і п'ятеро отримали поранення внаслідок виходу з ладу одного з озброєнь ЗСУ. За вказаним фактом працюють органи правопорядку.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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